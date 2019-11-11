Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Роман Скляр провел заседание комиссии по определению причин отключения электроэнергии в столице
11 Ноября 2019 16:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения данной проблемы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В рамках заседания Министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов.
Работа комиссии продолжается в оперативном режиме.
Напомним, из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.
Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика, Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Артисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» впервые выступили в Нур-Султане
- Экс-президент Словении отметил большой опыт Казахстана в урегулировании конфликтов
- Как работают в гололед травмпункты столицы
- Какова угроза использования цифровых технологий в террористических целях – мнение эксперта
- Топ-10 рисков для Евразии представили на площадке Astana Club
- 74,8 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047