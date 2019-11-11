Роман Скляр провел заседание комиссии по определению причин отключения электроэнергии в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения данной проблемы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В рамках заседания Министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов.

Работа комиссии продолжается в оперативном режиме.

Напомним, из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.