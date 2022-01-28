Роман Скляр провел встречу с Послом КНР Чжан Сяо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с Послом КНР в РК Чжан Сяо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

Казахстанской стороной выражена заинтересованность в поставках на китайский рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Стороны отметили значительный потенциал в реализации новых совместных проектов в области «чистой энергии», зеленого развития и IT-технологий. Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации с грузоперевозками и регулярным авиасообщением между двумя странами.

Р. Скляр поздравил Чжан Сяо с наступающим китайским Новым годом, а также с предстоящими XXIV Зимними олимпийскими играми в Пекине в феврале т.г. и пожелал успешного проведения этого знаменательного события.

Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. Посол заявил, что, будучи близким соседом и другом Казахстана, несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай остается надежным партнером и готов оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие.

Отношения между двумя странами базируются на тесном конструктивном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве. Установлено тесное взаимодействие двух стран в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС и СВМДА.

За 30 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем стратегическое партнерство вышло на новый уровень, окончательно урегулированы все пограничные вопросы, создана солидная договорно-правовая база.

Китай остается одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана, товарооборот которого за 11 месяцев 2021 года составил $17 млрд.

Стороны продолжают развивать торговлю, инвестиции и сотрудничество в крупных проектах, в полной мере реализуя отношения стратегического партнерства и принося пользу народам двух государств.