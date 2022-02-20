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Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых

20 Февраля 2022 10:21
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Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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Правительством ведется системная работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.

В рамках соответствующей Дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.

В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.

Информация о проведении аукционов в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов.

По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.



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#Правительство РК   #Экономика  
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