Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Правительством ведется системная работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.
Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.
В рамках соответствующей Дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.
В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.
Информация о проведении аукционов в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов.
По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.
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