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    09:51, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Роман Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в регион заместитель Премьер-Министра Роман Скляр проинспектировал предприятия, объекты инфраструктуры, рассмотрел вопросы социально-экономического развития области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В областном центре Р. Скляр ознакомился с реконструкцией участка республиканской трассы между Павлодаром и Семеем, заслушал отчеты и дал соответствующие поручения по своевременному завершению работ с обеспечением всех стандартов качества создаваемой транспортной инфраструктуры.

    В рамках рабочей поездки заместителю главы Правительства представлен ход строительства жилья в микрорайоне «Достык». На сегодняшний день в новом микрорайоне введено в эксплуатацию пять жилых домов.

    В Успенском районе Р. Скляру и министру сельского хозяйства Е. Карашукееву представлена организация деятельности молочно-товарной фермы ТОО «Галицкое», продукция которой поставляется в регионы Казахстана.

    В завершение рабочей поездки Роман Скляр провел совещание по развитию электро- и теплоэнергетики области.

    В поездке также приняли участие вице-министры энергетики и национальной экономики, председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР.


    Теги:
    Правительство РК Главная Экономика Павлодарская область
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