Роман Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в регион заместитель Премьер-Министра Роман Скляр проинспектировал предприятия, объекты инфраструктуры, рассмотрел вопросы социально-экономического развития области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В областном центре Р. Скляр ознакомился с реконструкцией участка республиканской трассы между Павлодаром и Семеем, заслушал отчеты и дал соответствующие поручения по своевременному завершению работ с обеспечением всех стандартов качества создаваемой транспортной инфраструктуры.

В рамках рабочей поездки заместителю главы Правительства представлен ход строительства жилья в микрорайоне «Достык». На сегодняшний день в новом микрорайоне введено в эксплуатацию пять жилых домов.

В Успенском районе Р. Скляру и министру сельского хозяйства Е. Карашукееву представлена организация деятельности молочно-товарной фермы ТОО «Галицкое», продукция которой поставляется в регионы Казахстана.

В завершение рабочей поездки Роман Скляр провел совещание по развитию электро- и теплоэнергетики области.

В поездке также приняли участие вице-министры энергетики и национальной экономики, председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР.