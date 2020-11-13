Роман Скляр проинспектировал ряд индустриальных объектов в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр проинспектировал ряд индустриальных объектов в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В сопровождении акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева заместитель Премьер-Министра Роман Скляр ознакомился с ходом реализации Послания Главы государства, проинспектировал ряд объектов стратегического и промышленного назначения, строящиеся социальные объекты, в том числе в рамках программы «Нұрлы жер».

Поставил задачи по обеспечению качественного исполнения и своевременного завершения всех необходимых работ.

Р. Скляр изучил ход возведения нового микрорайона в северо-восточной части Уральска, а также строительство 20 шестиквартирных жилых домов в с.Тукпай Теректинского района. Объекты возводятся по программе «Нұрлы жер», их завершение планируется в текущем году.

В ходе посещения ТОО «Батыс су арнасы» рассмотрены вопросы водообеспечения. В областном центре планируется увеличить объем подаваемой воды путем бурения дополнительных скважин, при этом в целях предупреждения аварий устанавливаются датчики давления.

В селе Подстепное было доложено о развитии массового спорта. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1000 кв. м. завершится декабре т.г. В целом по области запланировано построить 26 ФОКов. На сегодняшний день за счет бюджета и частных инвестиций уже построено 14 комплексов.

Правительственная делегация посетила также АО «Уральскагрореммаш», АО «Уральский завод «Зенит», НИИ «Гидроприбор», ТОО «Кублей». По итогам визита Роман Скляр отметил важность проводимых работ для населения региона и поручил руководству области обеспечить действенный контроль за их исполнением.