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Роман Скляр принял участие в заседании Международного фонда спасения Арала

22 Февраля 2022 17:18
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Роман Скляр принял участие в заседании Международного фонда спасения Арала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 февраля т.г. в онлайн-режиме состоялось заседание Международного фонда спасения Арала. От казахстанской стороны в мероприятии принял участие первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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На встрече отмечены позитивные тенденции в многоплановом сотрудничестве между заинтересованными странами, понимание важности решения проблем управления и использования водных ресурсов.

В своем выступлении Р. Скляр отметил, что казахстанская сторона поддерживает планируемую экспедицию от зоны формирования стока трансграничных рек до Аральского моря, а также о готовности оказать содействие для успешной организации и проведения данной экспедиции. Кроме того, предложено рассмотреть создание Регионального водно-энергетического консорциума, предусматривающего механизм эффективного использования водно-энергетических ресурсов региона, учитывающего интересы ирригации и энергетики.

В контексте необходимости улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря, участники отметили важность усиления роли региональных организаций, продолжение выработки эффективных мер в области использования водно-энергетических ресурсов с учетом обеспечения потребностей и интересов всех стран региона.

По итогам заседания правления МФСА были подписаны соответствующие протоколы и документы. В заседании также приняли участие заместители Премьер-Министров Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, председатель Комитета водного хозяйства Туркменистана, ответственные сотрудники заинтересованных ведомств стран-участниц МФСА.




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#Правительство РК   #Экология   #Аральское море  
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