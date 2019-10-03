Роман Скляр принял участие в республиканском экологическом часе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Роман Скляр рассказал учащимся школы-лицея №85 о вредных факторах влияния на окружающую среду, дал полезные советы по сохранению и поддержке экологии, а также совместно со школьниками посадил дерево на территории учебного заведения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Проведение республиканского экологического часа – это совместная инициатива Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерства образования и науки РК, Фонда развития общественно значимых инициатив и Ассоциации экологических организаций. Мероприятие приурочено к Всемирному Дню охраны мест обитания. Это международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.





В ходе мероприятия Роман Скляр выступил перед учениками старших классов, рассказал о современных реалиях экологической ситуации в мире и антропогенном факторе влияния на окружающую среду. Сегодня правительства всех стран мира озабочены этой проблемой и принимают программы по переходу к рациональному использованию ресурсов, использованию энергий ветра, воды и солнца.





Заместитель Премьер-Министра принял участие в презентации научных проектов в сфере экологии среди учеников 2-7 классов и подчеркнул высокий уровень подготовки и знаний детей в этой области, а также принял участие в церемонии посадки дерева на территории школы.



