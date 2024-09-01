Роман Скляр принял участие в открытии комфортной школы в Астане

В новом учебном году в Казахстане открылись первые школы, построенные по поручению Главы государства в рамках масштабного национального проекта «Комфортная школа». В церемонии открытия школы №99 в городе Астане принял участие первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

На церемонии первого звонка Р. Скляр выступил с приветственным словом и поздравил учеников с Днем знаний.

- От всей души поздравляю учащихся и педагогов с этим особенным праздником — Днем знаний! В школах созданы все условия для качественного образования и достойного воспитания детей. Руководители школ и педагогический коллектив приложат все усилия для обеспечения эффективного воспитательного и образовательного процесса, — отметил Роман Скляр.

Напомним, нацпроект «Комфортная школа» инициирован Главой государства. Он направлен на решение вопроса дефицита ученических мест и нивелирования разницы в качестве образования между сельскими и городскими школами.

Особое внимание в проекте уделяется функциональности и безопасности образовательной среды. Предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов. Среди требований есть и повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств, создание безбарьерной среды для детей с особыми потребностями и обеспечение школ современными предметными кабинетами.

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz