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    15:56, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Роман Скляр принял участие в открытии комфортной школы в Астане

    Роман Скляр
    Фото: Рrimeminister.kz

    В новом учебном году в Казахстане открылись первые школы, построенные по поручению Главы государства в рамках масштабного национального проекта «Комфортная школа».  В церемонии открытия школы №99 в городе Астане принял участие первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz. 

    На церемонии первого звонка Р. Скляр выступил с приветственным словом и поздравил учеников с Днем знаний.

    - От всей души поздравляю учащихся и педагогов с этим особенным праздником — Днем знаний! В школах созданы все условия для качественного образования и достойного воспитания детей. Руководители школ и педагогический коллектив приложат все усилия для обеспечения эффективного воспитательного и образовательного процесса, — отметил Роман Скляр.

    Напомним, нацпроект «Комфортная школа» инициирован Главой государства. Он направлен на решение вопроса дефицита ученических мест и нивелирования разницы в качестве образования между сельскими и городскими школами.

    Особое внимание в проекте уделяется функциональности и безопасности образовательной среды. Предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов. Среди требований есть и повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств, создание безбарьерной среды для детей с особыми потребностями и обеспечение школ современными предметными кабинетами.

    школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа
    Фото: Рrimeminister.kz

     

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Регионы Роман Скляр Образование Астана Комфортная школа школа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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