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Роман Скляр принял участие в международной выставке «Иннопром» в Ташкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Апреля 2021, 17:11
Роман Скляр принял участие в международной выставке «Иннопром» в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр принял участие в церемонии открытия международной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя», которая открылась сегодня в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в мире востребованы новые технологии, новые производства и новые источники энергии. Сегодня в мероприятии участвуют компании, которые активно внедряют самые передовые технологии, в том числе и цифровые. Компании нашей страны - Республики Казахстан - готовы представить свой нынешний потенциал и обсудить все интересующие вопросы. Уверен, что итоги встреч, переговоры, достигнутые договоренности дадут дополнительный импульс сотрудничеству по самому широкому спектру направлений», - отметил Р.Скляр в приветственной речи.

В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 300 компаний из Казахстана, России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Германии, Чехии и Японии. Это представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.

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Национальный павильон РК объединил более 30 компаний, представивших широчайший спектр продукции и технологий в сфере металлургии, автомобильной отрасли, здравоохранения и безопасности, фармацевтики, строительства, а также экспорта несырьевых товаров и услуг.

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Стоит отметить, что «Иннопром» является главной международной промышленной выставкой Российской Федерации, которая, начиная с 2010 года, ежегодно проходит в Екатеринбурге. В этом году выставка впервые проводится за рубежом в Ташкенте. Организаторами выступают Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России.

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