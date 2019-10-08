Роман Скляр принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр возглавил казахстанскую делегацию из числа представителей ключевых государственных органов и квазигосударственных компаний на казахстанско-германском бизнес-форуме, прошедшем в Берлине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участниками форума стали более 200 представителей деловых кругов двух стран. В рамках форума рассмотрены перспективные проекты инвестиционной и торгово-экономической сфер, достигнуты договоренности о реализации инвестиционных проектов с немецкими компаниями на общую сумму порядка $700 млн. Кроме того, были обсуждены перспективы сотрудничества с такими компаниями как LindeGas, SMS Group, CLAAS Group и др.





В ходе выступления, Роман Скляр подчеркнул, что данный бизнес-форум стал хорошей площадкой для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, придания импульса развитию партнерства в таких актуальных сферах, как логистика, а также открытия новых ниш двустороннего взаимодействия.

По словам замглавы Правительства РК, Германия уже долгие годы является стратегическим партнером и надежным другом Казахстана, и за 27 лет дипломатических отношений, наши страны выстроили солидную архитектуру сотрудничества.

Кроме того, на протяжении многих лет Германия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Казахстана. Так, товарооборот по итогам 2018 года достиг исторического максимума в 5,1 млрд. евро, что составляет порядка 85% объема внешней торговли Германии со всеми странами Центральной Азии. При этом, за последние 14 лет немецкие компании инвестировали в Казахстан порядка 5 млрд. долл. США.





Одним из важнейших этапов казахстанско-германских отношений стоит считать запуск и активную работу таких структур, как Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству (МРГ), Казахстанско-Германский Деловой совет по стратегическому сотрудничеству, а также Берлинский Евразийский Клуб в качестве неформальной площадки для представителей политических, экономических и экспертных кругов Казахстана и Германии.

В финале выступления Роман Скляр подчеркнул, что в лице нашей страны немецкий бизнес имеет надежного партнера в регионе Центральной Азии. Сегодня Казахстан предлагает наилучшие условия для ведения бизнеса, так как все инициативы бизнесменов всегда находят поддержку со стороны всего государства и Правительства.