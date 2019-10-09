Роман Скляр принял участие в казахстанско-французском инвестиционном форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-премьер РК Роман Скляр принял участие в казахстанско-французском инвестиционном форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе важного международного мероприятия, в котором приняли участие свыше 150 представителей деловых кругов Франции, были обсуждены темы потенциала расширения казахстанско-французского партнерства не только на государственном уровне, но и сотрудничество деловых кругов и граждан двух стран.

Участники форума обсудили инвестиционные возможности Казахстана, перспективы реализации совместных проектов и дали оценку инвестиционного климата нашей страны.

Как отметил в своем выступлении заместитель Премьер-Министра, сегодня казахстанско-французские отношения можно охарактеризовать как «стратегическое партнерство», которое служит образцом эффективного и взаимодополняющего сотрудничества, опирающегося на прочные традиции дружбы и взаимной поддержки. Так, на сегодняшний день создана обширная договорно-правовая база, особое место в которой занимает подписанный в 2008 году Договор о стратегическом партнерстве.

Кроме того, в лице Казахстана французский бизнес имеет надежного партнера в регионе Центральной Азии. Казахстан мог бы стать проводником экономических интересов европейских стран в регионе. Уже сложилась традиционно успешная практика взаимовыгодного сотрудничества в таких областях как машиностроение, недропользование, нефтепереработка, энергоэффективность, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, фармацевтика и многое другое.

Участники форума отметили, что среди французских компаний наблюдается высокий интерес для капиталовложений в Казахстан, который является стратегическим коридором, связывающим страны Евразийского континента. По оценке представителей французских деловых кругов, Франция в лице Казахстана имеет надежного партнера в Центральной Азии, между двумя странами сложилась успешная практика взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе инвестфорума состоялось подписание долгосрочного контракта между AirLiquideKarabatanTechGases и Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) на поставку технических газов. Контрактом предусматривается строительство установки по производству сухого сжатого воздуха и азота на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и их поставка к Интегрированному газохимическому комплексу. Данное подписание стало очередным шагом в развитии деятельности AirLiquide в Казахстане в рамках совместного предприятия с казахстанской нефтяной компанией АО «НК «КазМунайГаз».

Также в рамках форума было проведено порядка 10 двусторонних встреч с компаниями, охватывающими проекты в сфере энергетики, животноводства, добычи минералов, нефтегазовой промышленности до проектов в сфере цифровизации и автоматизации производств, в том числе: IDEMIA, AIRBUS GROUP, CNCR Group, ORANO MINING, BureauVeritas, IFP Energies Nouvelles и другие.

Сегодня Франция входит в пятерку ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана. За эти годы взаимный товарооборот достиг $50 млрд. Наряду с этим, реализован целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов в урановой, нефтегазовой, титановой промышленности, в сфере транспортного машиностроения, производства строительных материалов, пищевой продукции и т. д., что позволило привлечь за последние 14 лет более $15,6 млрд французских инвестиций. Всего в Казахстане работают более 130 компаний с участием французского капитала.

Несмотря на эти солидные результаты, имеется значительный потенциал для расширения и углубления двустороннего партнерства в экономической сфере, особенно в трех приоритетных секторах, определенных Президентами Казахстана и Франции: альтернативная энергетика, сельское хозяйство и цифровизация.

Подытоживая выступление, Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан сегодня — это новые возможности и огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса.

«Наша страна последовательно проводит реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, обеспечивается открытый диалог с предпринимателями и совершенствуется инфраструктура для привлечения инвестиций. Кроме того, Казахстан предлагает наилучшие условия для ведения бизнеса и заинтересован во французских партнерах, готовых торговать и инвестировать в создание экспортоориентированных, конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью», — сказал Р. Скляр.



