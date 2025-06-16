Роман Скляр пригласил китайских партнеров использовать все возможности для развития бизнеса в Казахстане

По его словам, Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана и стран Центральной Азии.

В прошлом году объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг 95 миллиардов долларов США, из которых почти половина приходится на Казахстан. Так, двухсторонний оборот достиг исторической отметки в прошлом году на уровне 44 миллиарда долларов США. Объем китайских капиталовложений в экономике стран региона превысил 40 миллиардов долларов.

- На наших рынках представлено около 10 тысяч компаний с участием китайского капитала. Только в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуется 224 проекта на общую сумму более 66 миллиардов долларов с созданием почти 50 тысяч рабочих мест, - сообщил Роман Скляр.

Вице-премьер отметил, что реализация транснациональных проектов с участием китайских инвесторов способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона.

Правительство Казахстана нацелено на увеличение объема инвестиций, трансфер передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела с участием китайских инвесторов.

- Центральная Азия является воротами на крупнейшие рынки, предлагая возможности мультимодальной логистики. На данный момент свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляется через нашу страну. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», - подчеркнул Роман Скляр.

Данный проект совместно со Средним коридором открывает дополнительные возможности для раскрытия потенциалов коридора Север-юг и Восток-запад.

- Уже по итогам прошлого года рост объема перевозок по Среднему коридору превысил 60% и составил более 4,5 млн тонн грузов. К 2030 году планируем увеличить показатели объема грузоперевозок свыше 10 млн тонн в год, - сказал вице-премьер.

Также, по его словам, имеется огромный нераскрытый потенциал в сфере сельского хозяйства. Климатические условия региона дают возможность конкурировать в выращивании зерновых, масличных культур, а также в производстве мяса и молока.

- Приоритетом развития можно определить внедрение новых технологий, повышение производительности и переработку сельскохозяйственной продукции. В течение 10 лет Казахстан намерен дойти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна. Также в случае полного снятия имеющихся ограничений мы намерены и далее увеличивать масштабы поставок высококачественной продукции на китайский рынок, - отметил Роман Скляр.

Кроме того, он особо подчеркнул, что одним из главных приоритетов Правительства Казахстана является комплексная поддержка инвесторов.

- Сегодня будет подписано обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с правительством КНР. Этот документ создаст еще более благоприятные условия для работы китайских инвесторов в нашей стране. Нами внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора под ключ. Льготы и преференции включают освобождение от налогов, таможенных пошлин, выдачу натурных грантов, решение инфраструктурных вопросов. Мы обеспечиваем инвесторов беспрепятственным доступом к ресурсам, инфраструктурной и экспертной поддержкой, - сказал он.

В заключение вице-премьер пригласил китайских партнеров использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане и странах Центральной Азии.