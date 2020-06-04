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Роман Скляр прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

4 Июня 2020 08:55
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Роман Скляр прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ознакомился с ходом подготовки и возведения новых объектов к проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, строительства сетей дорог местного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Руководством области доложено о мерах по реконструкции гостиницы аэропорта города Кокшетау, строительстве современного Дворца детства и юношества «Болашак Сарайы», двух девятиэтажных многоквартирных жилых домов.

Строительные работы по возведению новой набережной с объездной дорогой идут полным ходом, здесь же построят мост автомобильной дороги вдоль озера Копа и пляжные зоны со смотровыми, детскими и спортивными площадками, беговыми дорожками и малыми архитектурными формами.

Правительственная делегация ознакомилась с ходом строительства всех объектов и номерным фондом имеющихся гостиниц «Достык» и «Кокшетау», также посетила завод по производству комбайнов «Вектор» ТОО «Kazrost Engineering Ltd», зерноперерабатывающий комплекс ТОО «Agrimer-Astyk», завод по выпуску паровых и водогрейных котлов ТОО «Азиякотломаш», мясоперерабатывающее предприятие ТОО «Kaz Beef Processing».

Роман Скляр отметил важность реализации поставленных задач и дал ряд конкретных поручений по выполнению намеченных планов. Проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России даст серьезный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран и позволит качественно расширить спектр взаимодействия бизнес-сообществ.


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Ключевые слова: Правительство РК, Акмолинская область,
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