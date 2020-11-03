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Роман Скляр посетил Узбекистан: достигнуты договоренности по реализации совместных проектов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Ноября 2020, 16:44
Роман Скляр посетил Узбекистан: достигнуты договоренности по реализации совместных проектов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялся официальный визит в г. Ташкент Республики Узбекистан казахстанской делегации с участием руководства центральных государственных органов, акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе визита состоялась встреча с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, первым заместителем Премьера Ачилбаем Раматовым, заместителем Премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Достигнуты договоренности по эффективному двустороннему взаимодействию.

На встречах отмечено, что казахстанско-узбекское стратегическое партнерство традиционно находится на высоком уровне и развивается в динамичном ключе несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию в мире.
В очередной раз обстоятельно обсужден ход реализации достигнутых договоренностей и перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.
В целях укрепления торгово-экономических связей рассмотрены проекты автомобилестроения, сельского хозяйства с консолидацией экспорта, а также проекты по формированию мультимодальных поставок (авто/железнодорожные/авиа) продукции, востребованной на рынках третьих стран.
Казахстанской стороной предложено создание межгосударственной разветвленной сети Оптово-распределительных центров (ОРЦ), что позволит аккумулировать сельхозпродукцию в достаточных объемах для выхода на крупные торговые сети экспортных рынков.
Премьер-Министр Узбекистана предложил рассмотреть вопросы сотрудничества в рамках действующего торгово-логистического центра Термез-Мазари-Шариф.

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