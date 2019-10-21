Роман Скляр посетил с рабочим визитом Татарстан

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр посетил с рабочим визитом Республику Татарстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках поездки Роман Скляр встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также принял участие во всемирном парковом конгрессе World Urban Parks.

На конгрессе выступили около 120 спикеров и более тысячи делегатов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Участники обсудили развитие общественных пространств, роль зеленых территорий в жизни современного мегаполиса и влияние парков на городскую среду.

Казахстанской стороной отмечено, что между странами успешно реализуются проекты в разных отраслях экономики, в том числе в машиностроении, сотрудничество в сфере транспорта, которая играет важнейшую роль в развитии экономического взаимодействия Казахстана и Татарстана.





В ходе Конгресса Казахстан и Россия подписали Меморандум о развитии совместных практик в сфере реконструкции общественных пространств.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества двух стран станут экологичный подход к организации пространств, формирование профессионального сообщества молодых архитекторов, вовлечение горожан и бизнеса в проекты благоустройства, развитие локальных сообществ и местных производств, управление общественными пространствами и насыщение их разнообразными активностями. В рамках меморандума Россия и Казахстан будут проводить совместные исследования и мероприятия, направленные на развитие общественных пространств и городской среды.