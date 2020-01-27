Роман Скляр поручил ускорить передачу снегоочистительной техники акиматам и КазАвтоЖолу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 января, под председательством заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось селекторное совещание по вопросу чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладом по данному вопросу выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев; о ситуации в регионах доложили заместители акимов Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и г. Нур-Султан.

На сегодняшний день на автодорогах республики спасено 750 человек, из них - 139 детей; эвакуировано 47 человек, из них - 11 детей, вызволено из заносов более 1,5 тысяч единиц техники.

Всего, по данным МВД в аварийно-спасательных работах по республике задействованы 1644 человека и 1153 единиц техники.

Закрытыми остаются 33 участка на автодорогах республиканского значения. Для очистки закрытых участков автодорог задействованы 442 единицы снегоочистительной техники.

По итогам совещания Роман Скляр поручил держать данный вопрос на постоянном контроле. Акиматам необходимо принимать своевременные меры по эвакуации граждан; обогревательные пункты должны быть обеспечены медицинскими услугами, необходимыми продуктами питания и ГСМ.

Министерствам нацэкономики и внутренних дел поручено в установленном законодательством порядке ускорить разбронирование госматрезерва и передачу снегоочистительной техники акиматам областей, г. Нур-Султан и АО «НК» КазАвтоЖол«.