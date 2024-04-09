Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО

По итогам доклада акима города Петропавловска Роман Скляр распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в поселке Заречный, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в поселке Заречный, по улице Ущева и селе Прибрежное, проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта, и заслушал доклад акима города Петропавловска Серика Мухамедиева, по итогам которого распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в поселке Заречный.

Фото: Правительство РК

Аким города доложил, что большая вода подойдет к селу через три дня. Он подчеркнул, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой окажутся 132 дома из 200. Первый вице-премьер поручил немедленно начать эвакуацию граждан.

— Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом, подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть два дня, — сказал он.

Роман Скляр также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации и взять на контроль переселение семей из дачного массива во избежание несчастных случаев.

— Объясните гражданам всю серьезность грядущих паводков. Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды. Поэтому людям, которые здесь проживают, нужно немедленно эвакуироваться. Никто не должен пострадать, — резюмировал Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12–14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.

Фото: Правительство РК

Роман Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой для укрепления дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар Су».

Фото: Правительство РК

— Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача — защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам, — заключил Скляр.

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер проверил готовность дорожной инфраструктуры к переливу воды и дал поручение директору областного филиала «КазАвтоЖол» А. Кабылдину организовать круглосуточное дежурство по объездной дороге для обеспечения безопасного перемещения гражданского транспорта.