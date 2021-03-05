Роман Скляр поручил Минэнерго начать продажи нефтепродуктов через товарные биржи в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поручил начать продажи нефтепродуктов через товарные биржи уже в марте 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В рамках Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий» Главой государства поручено навести порядок и совершенствовать биржевую торговлю, в том числе в сфере нефтепродуктов. В этой связи, Министерству энергетики совместно с Министерством торговли и интеграции необходимо обеспечить начало реализации нефтепродуктов через товарные биржи уже в марте текущего года», - сказал Роман Скляр на коллегии Минэнерго.

Также зампремьера поручил в рамках протокольного поручения Главы государства от 5 сентября 2019 года «О вопросах развития нефтегазовой отрасли» в текущем году завершить строительство реверса нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год.

«В рамках Послания Президента народу Казахстана к концу 2021 года осуществить полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, что придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли. Утвердить Комплексный план развития газовой отрасли и актуализировать Генеральную схему газификации Республики Казахстан, что позволит эффективно использовать энергоресурсы страны и рационально распределять бюджетные средства при строительстве газораспределительных сетей. После утверждения Комплексного плана развития газовой отрасли обеспечить качественную модернизацию газотранспортной системы», - заключил Р. Скляр.