Роман Скляр поручил МЧС начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в заседании коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладом о деятельности МЧС за истекший год, задачах на предстоящий период доложил министр по ЧС Юрий Ильин. Информацию о перспективах, задачах и результатах оперативно-служебной деятельности представили руководители ведомств и структурных подразделений центрального аппарата министерства.

Подводя итоги коллегии, Роман Скляр отметил, что за 2020 год проделана значительная работа по реализации единой госполитики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защите населения и территорий.

Вместе с тем, заместитель Премьер-Министра обозначил важность своевременного исполнения задач Послания Главы государства народу Казахстана, программных документов Правительства, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от природных и техногенных ЧС.

Министерству по ЧС поручено держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, указано на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС.

В 2020 году спасатели осуществили более 70 тыс. выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, спасено 14 тыс. человек, эвакуировано из зоны ЧС 19 тыс. и оказана первая медицинская помощь 4 тыс. пострадавшим.