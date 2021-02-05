РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Роман Скляр поручил МЧС начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в заседании коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    С докладом о деятельности МЧС за истекший год, задачах на предстоящий период доложил министр по ЧС Юрий Ильин. Информацию о перспективах, задачах и результатах оперативно-служебной деятельности представили руководители ведомств и структурных подразделений центрального аппарата министерства.

    Подводя итоги коллегии, Роман Скляр отметил, что за 2020 год проделана значительная работа по реализации единой госполитики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защите населения и территорий.

    Вместе с тем, заместитель Премьер-Министра обозначил важность своевременного исполнения задач Послания Главы государства народу Казахстана, программных документов Правительства, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от природных и техногенных ЧС.

    Министерству по ЧС поручено держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, указано на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС.

    В 2020 году спасатели осуществили более 70 тыс. выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, спасено 14 тыс. человек, эвакуировано из зоны ЧС 19 тыс. и оказана первая медицинская помощь 4 тыс. пострадавшим.


    Теги:
    Правительство МЧС Правительство РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Сегодня, 14:00
    О состоянии пострадавших на полигоне офицеров рассказали в Нацгвардии
    Сегодня, 13:59
    Звира Есбергенова назначена заместителем акима Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!