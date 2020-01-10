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Роман Скляр о крушении самолета Bek Air: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам

10 Января 2020 16:52
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Роман Скляр о крушении самолета Bek Air: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Летчики потерпевшего крушение воздушного судна авиакомпании «Bek Air» отдохнули перед полетом согласно нормативам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комиссией выполнена следующая работа. Созданы подкомиссии по основным направлениям, а именно - лётная, инженерно-техническая и административная. Составлена схема авиационного происшествия с судном «Fokker-100», а именно определены места касания судна над землёй. Комиссией установлено, что время отдыха экипажа перед выполнением полета соответствовало требованиям нормативных документов. Процедуры, связанные с профессиональной подготовкой летного экипажа, были выполнены в соответствии с утвержденной программой», - сказал Роман Скляр.

Было также отмечено, что в процессе выполнения предполетного осмотра, после запуска и выполнения опробования двигателей, замечания по работе авиатехники со стороны экипажа и инженера не было.

Ранее, вице-премьер РК назвал основную версию падения самолета Bek Air.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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