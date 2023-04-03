Роман Скляр назначен первым заместителем Премьер-Министра РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса согласовал кандидатуру Скляра Романа Васильевича на должность первого заместителя Премьер-Министра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Сегодня на заседании комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Скляра Романа Васильевича для назначения на должность первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан», - пояснили в Мажилисе.

Глава государства подписал Указ о назначении Романа Скляра.

«Назначить Скляра Романа Васильевича Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.