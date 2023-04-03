Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Роман Скляр назначен первым заместителем Премьер-Министра РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2023, 16:08
Роман Скляр назначен первым заместителем Премьер-Министра РК Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса согласовал кандидатуру Скляра Романа Васильевича на должность первого заместителя Премьер-Министра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Сегодня на заседании комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Скляра Романа Васильевича для назначения на должность первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан», - пояснили в Мажилисе.

Глава государства подписал Указ о назначении Романа Скляра.

«Назначить Скляра Романа Васильевича Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.


Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД