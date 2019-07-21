Роман Скляр: Металлурги - стойкие люди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третье воскресенье июля традиционно считается в Казахстане днем, когда металлурги страны отмечают свой профессиональный праздник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В своем поздравлении глава МИИР РК Роман Скляр отметил, что профессия металлурга - это дело сильных, трудолюбивых, стойких людей.

«В современном обществе металлургия является базовой отраслью экономики, которая лежит в основе благосостояния страны. Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных станков, металлурги в буквальном смысле куют мощь», - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

По словам главы ведомства, тяжелая, но полная мужества и самоотверженности профессия металлурга всегда была в почете.

«Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к этому ремеслу, за качественную работу, профессионализм и высокое мастерство, достойные признания и глубокого уважения. Мы признаем и ценим ваши заслуги!», - выразил благодарность Роман Скляр.

Министр пожелал всем ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, побольше счастья, радости, успеха и удачи.

Согласно статданным, за январь-июнь 2019 года объем добычи руд цветных металлов составил 118,9%. Так, на ТОО «Корпарация Казахмыс» увеличены объемы добычи медной руды на уровне 14,46 млн.тонн; ТОО «Казцинк» увеличил объёмы добычи полиметаллических руд на 6,7%; На АО «Казхром» увеличены объемы добычи хромовой руды на 7,1%; На ТОО «Коппер Технолоджи» увеличены объемы добычи медно-цинковой руды на 1,2%;

Объем производства продукции металлургической промышленности составил 101,5%. На ТОО «Казцинк» увеличение объема производства цинка на 1%, увеличение объема производства золота на 8%; На ТОО «Корпорация Казахмыс» увеличился объём производства меди на 15%, объём производства медной катанки на 18%; На ТОО «Кастинг» увеличился объем производства катодной меди на 50%, объём производства бронзы на 4,6%; ТОО «Тау-Кен Алтын» увеличил объем производства золота 21,6%; ТОО « Сарыарка Коппер Процессинг» увеличил объём производства меди катодной на уровне 4,69 тыс.тонн.