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Роман Скляр дал ряд поручений на коллегии Министерства энергетики

25 Февраля 2020 19:40
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Роман Скляр дал ряд поручений на коллегии Министерства энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Романа Скляр дал ряд поручений на коллегии Министерства энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках поставленных Главой государства задач министерству необходимо продолжить развитие и увеличивать вклад нефтегазовой отрасли в экономику страны», - сказал Роман Скляр, подводя итоги заседания расширенной коллегии ведомства.

Вице-премьер отметил, что в 2020 году предстоит большая работа.

«Во-первых, организовать бесперебойную работу предприятий курируемых отраслей, особое внимание прошу уделить Кызылординской и Актюбинским областям, где наблюдается снижение нефтедобычи на 12,7% и 2,3% соответственно», - поручил Роман Скляр

Во–вторых, по его словам, необходимо уделить особое внимание развитию нефтегазохимии. Реализуемые проекты «Полипропилен» и «Полиэтилен» - самые крупные проекты производства полимеров среди стран ближнего зарубежья с мощностями 500 тысяч тонн и 1 250 тысяч тонн. Все запланированные мероприятия по проектам, должны быть исполнены в срок.

В-третьих, по казахстанскому содержанию в реализуемых проектах доля по итогам 2019 года составила всего 44,83%.

«Все поручения Премьер-Министра, данные по развитию местного содержания, должны быть исполнены качественно и в запланированные сроки. При этом прошу уделить внимание реализации плана мероприятий по развитию нефтегазового машиностроения. Общий объем ежегодного импорта машиностроительной продукции составляет порядка 800 млрд тенге, или 88% всего импорта нефтегазовой отрасли, при объеме внутреннего производства нефтегазового машиностроения всего лишь в 53 млрд тенге. Здесь есть большой резерв дальнейшего развития производства», - подчеркнул Роман Скляр.


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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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