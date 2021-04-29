Роман Скляр дал поручения по вопросам предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 апреля т.г., в режиме видеоконференцсвязи под общим руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра прошло заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В работе Комиссии под председательством министра по ЧС Юрия Ильина приняли участие руководители центральных государственных органов, заместители акимов, начальники ДЧС регионов. Роман Скляр отметил, что обеспечение безопасности жизни граждан, защиты имущества является приоритетной задачей государства и поручил обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию, а также предусмотреть привлечение авиации.

Заинтересованным госорганам совместно с акиматами поручено разработать дорожную карту по оснащению природоохранных и лесных учреждений пожарно-техническим вооружением, строительство лесных пожарных станций и наблюдательных вышек.

Относительно текущего пожароопасного периода Ю. Ильин сообщил о готовности сил и средств в количестве 43 тыс. чел., свыше 9 тыс. ед. техники, 10 вертолетов с водосливными устройствами и 46 пожарных поездов на случай крупных пожаров. Создано более 4 тыс. добровольных формирований. Акиматами создано более 400 пожарных постов, которые обеспечивают защиту 1 273 населенных пунктов.

О принимаемых мерах также доложили вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов С. Брекешев, председатель Комитета противопожарной службы Н. Дербисов, заместители акимов ряда областей.