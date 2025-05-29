Роман «Өмір бәйтерегі» был представлен турецкому читателю в Анкаре

Произведение было издано на турецком языке и представлено зарубежной аудитории. Презентация прошла в Президентской библиотеке Турции. На мероприятии присутствовали представители турецкой интеллигенции, сотрудники Посольства Казахстана в Турции и представители иностранных дипмиссий.

Роман, удостоенный литературной премии «Mecenat», поднимает острые социальные темы — сиротство, одиночество, честь рода — через судьбу главного героя по имени Нуржан, рожденного вне брака.

— Первая версия романа была всего лишь рассказом. Затем он превратился в повесть, а позднее — в полноценный роман, который был издан в Лондоне. И вот теперь книга переведена на турецкий язык и представлена в Анкаре. Для меня это и большая радость, и ответственность. Я стремилась донести до всех читателей духовные ценности и реалии казахского общества, — рассказала автор Сәуле Досжан.

Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

В центре романа — важность института семьи, влияние родителей на судьбу ребенка, необходимость сохранения национального сознания и духовных корней. Произведение уже переведено на русский, английский и теперь турецкий языки. В ближайших планах — переводы на кыргызский и башкирский языки.

Директор Президентской библиотеки Турции Айхан Туглу подчеркнул значимость книги для укрепления культурных связей между тюркскими народами.

— Это произведение отражает духовный облик казахского народа и представляет общую культурную ценность тюркского мира. Мы уверены, что такие проекты укрепляют братские связи между нашими странами. Для нас большая честь презентовать эту книгу в нашей библиотеке, — сказал Айхан Туглу.

Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

Одновременно представитель международной организации ТЮРКСОЙ Джевад Мевсумлу отметил, что роман Сәуле Досжан включает в себя ценности, традиции и историю, общие для всех тюркских народов.

— Такие литературные проекты способствуют укреплению культурных связей между братскими странами. Уверен, что молодежь тюркского мира найдет в этом произведении духовную опору и пищу для размышлений, — отметил он.

Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

В рамках данного мероприятия Центр сближения культур при ЮНЕСКО передал Президентской библиотеке Турции коллекцию жемчужин казахской литературы, включая знаменитую книгу Олжаса Сулейменова «АЗ и Я» и «Избранное» поэта Шомишбая Сариева. Этот дар приурочен к 50-летию выхода романа и подчеркивает его важность для тюркской духовности.

Переданные книги и роман «Өмір бәйтерегі» стали очередными связующими звеньями между культурами народов Казахстана и Турции, открыв новое окно в казахскую литературу для турецкого читателя.

Ранее мы писали о том, что в столице Турции презентовали книгу писательницы Сауле Досжан, подробно рассказывающей о жизни и спортивной карьере выдающегося борца, казахского чемпиона и героя труда Жаксылыка Ушкемпирова.