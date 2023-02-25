Роман «Күлпет» Шархана Казыгулова презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальной библиотеке состоялась презентация романа «Күлпет», автором которого является первый лауреат литературной премии Mecenat.kz Шархан Казыгулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ленту новой книги в ходе торжественного мероприятия перерезали писатель и драматург, заслуженный деятель Казахстана Смагул Елубай, государственный и общественный деятель Бердибек Сапарбаев и народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов. Все они поделились своими мнениями о романе.

«Роман имеет воспитательное значение. В нем отражена тема любви к своему народу, стране, сохранения человеческого достоинства в любой сложной ситуации. Нам нужно прививать эти благородные качества молодежи и больше их пропагандировать. Тогда, я думаю, что будущее нашей страны будет светлым. Я верю, что таких работ у автора еще будет много», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Народный артист Досхан Жолжаксынов также высказал свое мнение о книге. Он считает, что роман достоин экранизации.

«Шархан создает в своем творчестве только неординарные вещи. В романе «Кулпет» он предпринял смелые шаги, здесь написана история трех поколений, человеческие проблемы. В целом эта книга достойна, чтобы по ней сняли фильм или же поставили спектакль. Шархан может уже после этого ничего не писать. Он уже вошел в историю с этим романом», - отметил Досхан Жолжаксынов.

Писатель Смагул Елубай заметил, что читать такое произведение одно удовольствие.

«Я заметил несколько особенностей в этой книге. Это соответствие современному формату и небольшой размер. Она написана богатым казахским языком без нарушения казахской лексики. И читать такое произведение одно удовольствие», - добавил писатель Смагул Елубай.

Автор книги Шархан Казыгулов поделился историей создания произведения.

«Через эту работу я хотел найти ответы на вопросы: «почему рождается человек?», «вечна ли душа человека?», «какова цель рождения человека?» и передать ответы на эти вопросы художественным языком через персонажей. В романе прозвучали мои мысли о сохранении идентичности казахской нации, ее достойного места в мире в сегодняшнюю эпоху глобализации, создании условий для того, чтобы умные, образованные граждане трудились на родной земле, не отрываясь от родного края, пробуждая патриотические чувства молодежи. В целом роман вышел в свет по просьбе многих людей», - сказал автор.

В мероприятии также участвовали основатель книжного фестиваля Kitapfest Бекнур Кисиков, основатель литературной премии Mecenat.kz Ерлан Аскарбеков, а также другие представители интеллигенции.

«Целью создания премии Mecenat.kz является развитие казахстанской художественной литературы, повышение читательского интереса и уровня писателей страны, а также вывести их на крупнейшие мировые книжные рынки. Первый этап литературного конкурса прошел очень успешно. Об этом свидетельствуют количество зарегистрированных авторов - 137, посещений сайта - 62 тысячи, проголосовавших - 6756, загруженных романов - 67, прошедших всенародное голосование романов - 21. Теперь эта премия будет присуждаться каждый год за лучший роман. На сегодня уже начался второй сезон этой литературной премии за лучший роман о Казахстане», - сказал Ерлан Аскарбеков.

В защищенном народном голосовании на сайте конкурса www.mecenat.kz победил роман на казахском языке «Күлпет». Это дебютный роман Шархана Казыгулова. Теперь он ежемесячно пожизненно будет получать премию в размере 500 долларов. На сегодня уже издано 5 тысяч экземпляров этой книги. Они выставлены на продажу в крупнейшей сети книжных магазинов «Меломан». В ближайшее время выйдет русская версия романа «Күлпет».