Ролик про «берунов» и «несунов» снял Акан Сатаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальный ролик для Антикоррупционной службы снял президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram кинорежиссёра.

Ролик про «берунов» и «несунов» Акан Сатаев снял на телефон, затратив на производство 50 тысяч тенге.

«Сам был продюсером, сценаристом, режиссером и оператором», - сообщил он.

Музыка, знакомая многим телезрителям по популярной телепередаче «В мире животных», а также закадровый голос, пародирующий интонации ведущего этой передачи Николая Дроздова, погружают нас в атмосферу городских джунглей, где обитают вредители «несуны» и «беруны», на которых успешно охотится антикоррупционная служба. «Антикоррупционная служба Республики Казахстан просит вас не переступать закон и всегда оставаться людьми», - напутствует создатель ролика.









