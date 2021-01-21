16:57, 21 Январь 2021 | GMT +6
Ролик про «берунов» и «несунов» снял Акан Сатаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальный ролик для Антикоррупционной службы снял президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram кинорежиссёра.
Ролик про «берунов» и «несунов» Акан Сатаев снял на телефон, затратив на производство 50 тысяч тенге.
«Сам был продюсером, сценаристом, режиссером и оператором», - сообщил он.
Музыка, знакомая многим телезрителям по популярной телепередаче «В мире животных», а также закадровый голос, пародирующий интонации ведущего этой передачи Николая Дроздова, погружают нас в атмосферу городских джунглей, где обитают вредители «несуны» и «беруны», на которых успешно охотится антикоррупционная служба. «Антикоррупционная служба Республики Казахстан просит вас не переступать закон и всегда оставаться людьми», - напутствует создатель ролика.