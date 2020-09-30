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Роль Золотой Орды в истории человечества обсудили участники международной конференции

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2020, 19:05
Роль Золотой Орды в истории человечества обсудили участники международной конференции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная научно-теоретическая онлайн-конференция «Цивилизация Золотой Орды: литературное наследие и преемственность традиций» состоялась в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета науки МОН РК.

«В рамках празднования 750-летнего юбилея Алтын Орды Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова 29 сентября 2020 года организовал Международную научно-теоретическую онлайн-конференцию «Цивилизация Золотой Орды: литературное наследие и преемственность традиций». Ведущие ученые страны и зарубежья поделились своими мыслями о роли Золотой Орды в истории человечества, о значении тюркской цивилизации, языке и религии, литературе и культуре тюркских народов, а также о влиянии ханств и эмиратов на события, происходившие на исторической арене», - отмечают в ведомстве.

В работе онлайн-конференции приняли участие журналисты, историки, литературоведы и религиоведы Турции, Узбекистана, Татарстана и Казахстана, преподаватели, докторанты и магистранты вузов.

На заседании затрагивались проблемы сохранности и передачи литературных реликвий и духовного наследия, их роли в укреплении духовности современных тюркских народов, состояния рукописей, исследования и дальнейшего научного изучения. Особое внимание обращено на роль памятников средневековой тюркской письменности, в том числе письменных памятников Золотой Орды на пути интеграции тюркских стран.


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