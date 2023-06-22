Роль женщин в системе государственной службы обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане по инициативе Агентства по делам государственной службы состоялась диалоговая площадка по обсуждению роли женщин в системе государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, представители Конституционного суда РК, женщины-руководители в центральных государственных органах и женщины-акимы городов, сельских округов и районов, уполномоченные по этике госорганов и представители неправительственных организаций.

Обращаясь к участницам встречи, Аида Балаева отметила: «Вы, как профессионалы, обладая лучшими знаниями и опытом, должны собственным примером способствовать их продвижению. К сожалению, сегодня образ честного, справедливого государственника серьезно дискредитирован. И это небезосновательно. Нам с вами предстоит серьезная работа по нивелированию всех отрицательных моментов, которые негативно отражаются на имидже каждого государственного служащего и государственной службы в целом. Очевидно, что это требует полной самоотдачи и нулевой терпимости к проявлению любых фактов, подрывающих доверие к инициированным Президентом политическим реформам».

Участники обсудили роль женщины в создании профессионального государственного аппарата, вопросы равного положения при продвижении по службе и социальных гарантий для женщин госслужащих.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев подчеркнул значимую роль женщин в повышении эффективности государственного аппарата, а также отметил важность широкого использования потенциала женщин, как устойчивого развития государственной службы.

Спикеры рассказали о мерах по обеспечению равных прав и возможностей на государственной службе. Так, сегодня согласно принципу меритократии, любой государственный служащий в стране, независимо от пола, может добиться продвижения по службе в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой.

Государственная служба поэтапно переходит на полностью цифровую основу отбора, исключающую человеческий фактор при поступлении. Новая система отбора позволяет привлекать профессионалов независимо от пола на принципах открытой конкуренции и прозрачности.

В текущем году полностью отрегулирована нормативная правовая база для проведения мониторинга рабочего времени госслужащих, а также утверждены правила внедрения дистанционной работы и работы в режиме гибкого рабочего времени, что является особенно актуальным для матерей, воспитывающих детей.

На протяжении многих лет одним из наболевших вопросов среди женщин на руководящих должностях на государственной службе являлся вопрос ротации. Теперь же согласно нововведениям, если работник, подлежащий ротации в другой населенный пункт относится к категории беременных женщин, многодетной или одинокой матери, а также женщины, воспитывающей ребенка с инвалидностью ротация возможна только с согласия самой женщины.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что идеи и предложения, озвученные в ходе диалога, будут учтены в процессе принятия решений и формирования государственной политики.

Необходимо отметить, сегодня на государственной службе работает более 83 тысяч человек, из них 46 тыс. женщины, что составляет 55%. При этом порядка 40% женщин занимают руководящие должности.