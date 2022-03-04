Роль женщин в построении устойчивого мира обсудили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темы гендерного равенства и трагических январских событий в нашей стране легли в основу обсуждений прекрасной половины депутатского корпуса с иностранными дипломатами-женщинами, аккредитованными в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочий завтрак, приуроченный к Международному женскому дню, состоялся в пятницу в стенах Мажилиса. В мероприятии, которое протекало в теплой и дружеской атмосфере с блюдами национальной кухни, приняли участие два десятка женщин-лидеров в сфере политики и дипломатии.

«В современных реалиях роль женщин-лидеров стала особенно важной, поскольку именно они могут требовать внимания к таким вопросам, как случаи насилия в отношении женщин, участившиеся во время всеобщего локдауна в связи с пандемией COVID-19, снижение уровня доходов, ограничение доступа к получению образования», - сказала заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева в своем выступлении.

«Все вышеперечисленное не стало исключением и для центральноазиатского региона, где все еще существуют проблемы, связанные с гендерным равенством в самом широком его смысле», - отметила вице-спикер Мажилиса.

Впрочем, вопросы расширения прав и возможностей женщин являются приоритетными в казахстанской законотворческой повестке, поскольку эти меры в конечном итоге служат одним из драйверов социально-экономического развития нашего государства.

«Мы достигли значительного прогресса в решении гендерных вопросов – снизили наш Индекс гендерного неравенства на 60%, ввели 30-процентную квоту для женщин и молодежи в Парламенте и местных представительных органах», - подчеркнула Балаим Кесебаева.

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Ляззат Рамазанова уделила внимание инструментам расширения экономических прав и возможностей женщин, одним из которых является Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

«Есть еще одна организация, которую мы хотели бы видеть в своей стране, - это организация ЮНИДО. 76 процентов женского бизнеса в Казахстане относится к категории малого и микро бизнеса. Выход малого и микро бизнеса на новый уровень требует новых технических мер поддержки, поэтому организация ЮНИДО, которая поощряет гендерное равенство в промышленности, нам очень необходима в Казахстане. Произойдет индустриальный взрыв, если женщины выведут свой бизнес на новый уровень», - уверена Ляззат Рамазанова.

О необходимости расширения социально-экономических прав женщин и достижения целей в области устойчивого развития говорила постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

«Нам необходимо укреплять регионы в Казахстане, нам необходимо продолжать работу в области государственного управления, социально-экономического развития, когда речь идет о продвижении женщин-предпринимателей. Нам необходимо обратить внимание на малые фермерские хозяйства, на сокращение бедности», - отметила сотрудница международной организации.

Сегодня сложно переоценить роль женщины в современном мире, которая играет важную роль в поддержании стабильной, безопасной и процветающей среды как дома, так и за рубежом.

Посол Южно-Африканской Республики Кийтуметци Мэттьюс, перечисляя выдающихся женщин современности, упомянула первого постоянного представителя ООН от нашей страны Акмарал Арыстанбекову, обладательницу награды Каннского фестиваля за лучшую женскую роль Самал Еслямову и первую чемпионку мира в профессиональном боксе из Казахстана Фирузу Шарипову.

Выступавшие не могли обойти стороной январские трагические события в нашей стране. Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан проинформировала высокопоставленных зарубежных дипломатов об их причинах и хронологии, а также о процессе восстанавления нашей страны.

«Это было сильным потрясением для всех нас, но мы вернулись к нормальной жизни и продолжаем работать над социальными и экономическими вопросами, как и любое другое государство», - отметила она.

«В настоящее время ситуация в Казахстане полностью стабилизировалась. Во время беспорядков Казахстан обеспечил безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств в стране, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов. Руководство страны заявило, что никаких изменений во внешнеэкономической политике и инвестиционном климате страны не будет. Казахстан по-прежнему привержен всем своим обязательствам», - заверила казахстанский депутат.

«Мы благодарим наших зарубежных партнеров за поддержку, которую они оказывают в духе дружбы и доброго сотрудничества. Ваша четкая и конструктивная оценка ситуации при информировании ваших столиц и поддержка помогли нам преодолеть эти темные страницы нашей истории», - резюмировала глава комитета Мажилиса.

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, которая также приняла участие в рабочем завтраке, большую часть своего выступления посвятила роли женщин в трагических январских событиях.

«Мои наблюдения во время посещения закрытых учреждений в течение последних двух месяцев – это нужно менять подход. Паника и страх среди женщин, чьи близкие были задержаны, к сожалению, в первое время преобладала. Больше всего меня огорчил тот факт, что, наряду с теми, кто занимал активную правозащитную позицию, были и те, кто на этом «хайповал» и занимался популизмом. Были и те, кто использовал социальные сети, еще больше способствуя росту паники и истерии», - рассказала она.

По ее словам, работе уполномоченного по правам человека в январе-феврале всячески помогали общественные комиссии и депутатский корпус. Это позволило полностью сосредоточиться на механизмах доступа к защите тех, кто находится в орбите уголовного правосудия.

«Мы начали консультировать родственников задержанных и особенно женщин. Мы начали встречаться с правоохранительными органами и содействовали тому, чтобы была обратная связь. Мы попросили, чтобы женщины, чьи близкие находятся под стражей, объединились и выбрали из своих рядов наиболее активных и грамотных, которые могут разговаривать с правоохранительными органами и доносить правильно до общества информацию, которую они получают. Коммуникации очень важны сегодня, как и доступ к защите», - отметила Эльвира Азимова.

Работу уполномоченного по правам человека в связи с январской трагедией поддержали послы европейских государств.

«Я хотела бы выразить свое высокое уважение и признательность госпоже Азимовой за ту работу, которую она выполняет после январских событий, чтобы убедиться, что Казахстан выполняет свои международные обязательства в отношении прав человека. Мы доверяем ее работе», - сказала посол Германии Моника Иверсен.

В завершение мероприятия участницы выразили надежду на продолжение таких встреч депутатов Парламента и иностранных дипломатов для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом по различным направлениям сотрудничества.