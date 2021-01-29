Роль вакцины  в борьбе с коронавирусом назвал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова роль вакцины в борьбе с коронавирусом? На этот вопрос ответила заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о вакцинах, надо подчеркнуть, что это величайшее достижение медицины. На сегодня вакцины являются одной из эффективных мер защиты против инфекционных заболеваний. Благодаря вакцинации ликвидировано такое заболевание, как оспа. Мы идем на иллюминацию кори, краснухи. Говорить об эффективности и достижении вакцины можно долго. Практически все страны, у которых есть возможность и потенциал, направили все усилия на разработку вакцины против коронавируса. Практически в течение десяти месяцев живем в условиях карантина. Это постоянное ограничение. Вакцина даст свободу передвижения, общения. Надеюсь, благодаря ей, мы достигнем того, что у нас прервана циркуляция и передача коронавируса», - отметила доктор на экспертом брифинге в СЦК.

По ее словам, к производству, разработке вакцины поставлены очень высокие требования, вне зависимости от того, как быстро они разрабатываются.

«Эти требования к качеству вакцины ни коем образом не меняются, они должны соответствовать всем уровням надежности. Если вакцина прошла на массовое использование, она отвечает всем требованиям безопасности и мировым стандартам. Доверять качеству вакцины стоит», - добавила Манар Смагул.