Роль СМИ и гражданского общества была обсуждена на площадке Antikor.LIVE

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, директор телеканала «Qazaq TV» Майя Бекбаева и президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказали о важных направлениях противодействия коррупции на площадке Antikor.LIVE, передает МИА «Казинформ».

В режиме онлайн эксперты поделились своим видением по формированию антикоррупционной культуры у населения. В этой связи директор телеканала «Qazaq TV» Майя Бекбаева отметила важную роль журналистов в информационном сопровождении мер по снижению уровня коррупции.

- Борьба с коррупцией является одним из основных вызовов, которые сегодня стоят перед нашим обществом. С учетом того, что средства массовой информации, безусловно, формируют стереотипы поведения и влияют на тенденции в обществе, роль массмедиа очень важна в этой работе, - сказала Майя Бекбаева.

Она также отметила, что сейчас нужны качественные программы, которые позволили бы усилить информирование население о мерах по противодействию коррупции. По мнению спикера, эффективным будет создание диалоговых площадок, в том числе в социальных сетях, где эксперты и гражданский сектор смогли бы участвовать в обмене мнениями.

Еще одной темой обсуждения на площадке Antikor.LIVE был посвящен роли гражданского общества в противодействии коррупции. Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева ответила на вопросы об активности гражданского общества, общественном контроля и роли НПО в противодействии коррупции. Также спикер рассказала о проведенной работе рабочей группы над содержанием проекта Закона РК «Об общественном контроле».

- В рамках проекта Закона, если объект общественного контроля получает

информацию по выявленным нарушениям, рекомендации или замечания, в течении 10 рабочих дней должен дать письменный ответ о проведенной работе. В рамках Закона это уже обязанность объекта контроля, - отметила Бану Нургазиева.

Президент Гражданского Альянса Казахстана отметила, что сейчас гражданское общество вовлекается в процесс противодействия коррупции через общественные советы и мониторинговые группы.

Нужно отметить, что площадка Antikor.LIVE является регулярной диалоговой платформой, созданной Агенством РК по противодействию коррупции. Спикерами выступают представители неправительственных организаций, государственных органов, проектных офисов «Adaldyq Alany».