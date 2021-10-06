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Роль религиозных лидеров в возрождении моральных ценностей отметил генсек Академии исламских исследований

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2021, 14:27
Роль религиозных лидеров в возрождении моральных ценностей отметил генсек Академии исламских исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большую роль религиозных лидеров в возрождении моральных и духовных ценностей отметил Генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это собрание потверждает реальную роль религиозных лидеров и она не второстепенная, а основная роль, которую выполняют они для того, чтобы человек вернулся к своим моральным и духовным истокам», - сказал Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, выступая на XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

Он также коснулся вопроса стремительного мирового технологического прогресса.

«Мы не отрицаем материальный и технологический прогресс. Сегодня человечество покоряет космос, глубоко исследует земной потенциал. Это все позволило обеспечить благосостояние людей. Но сегодня наблюдается кризис духовных ценостей и правильных духовных поступлатов. Именно религиозные лидеры должны выявлять такие проблемы и указывать людям правильное их решение. Духовный крзис привел к распространению невежества в обществе. Последний кризис, которые сегодня охватил мир, выявил ряд проблем, которые противоречат человеческим принципам и законам», - подчеркнул Мухаммед Аль-Назир Аяд.


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