Роль профсоюзов в разрешении трудовых конфликтов оценила эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профсоюзы и местные маслихаты должны активно работать, чтобы трудовые конфликты не переросли в забастовки. Такое мнение выразила руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Индира Рыстина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы стремимся жить в демократическом обществе. Все хотим построить на демократических принципах. Но некоторые действия со стороны общества становятся все ближе к охлократии, нежели к демократии. Потому что демократия - это соблюдение принципа по представительству. А охлократия - это прямой выход людей, установление власти, основанное на прихотях толпы», - пояснила Индира Рыстина в интервью на площадке МИА «Казинформ».

В этой связи эксперт отметила роль профессиональных союзов а разрешении тех или иных конфликтов среди работников.

«В качестве представительного органа должны выступать либо депутаты маслихата, либо профсоюзы. Если бы эти два института выполняли свои задачи правильно, трудовым коллективам не пришлось бы объединяться и напрямую обращаться к государству. Каждая организация должна иметь свой профессиональный союз. Профсоюз должен вести переговоры с руководством этой организации и защищать права работников», - считает Индира Рыстина.

Эксперт считает, что процесс превращения профсоюзов в большой политический институт еще не завершен.

«Профсоюзы существуют, но не выполняют свою первоначальную функцию в полной мере. Профсоюз не должен быть просто организацией, проводящей какие-либо мероприятия. Например, требования, предъявленные работниками во время январского события, состояли из 15 пунктов. Такие вопросы, как размер заработной платы, размер доплат, меры здравоохранения и условия труда, должны быть урегулированы в рамках профсоюза. Государство не должно вмешиваться напрямую. Если мы хотим создать полноценное демократическое общество, то должны дать возможность политическим институтам полноценно функционировать», - сказала спикер.



