Роль педагогики будет только расти – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат политических наук и член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров поделился своим мнением касательно роли учителей в современном обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы живем в непростое время - меняется мир, меняется технологический уклад современного бытия. Мы переходим на качественно новый уровень экономики и социальных отношений. Естественно в этом ключе роль педагогики в целом и учителей в частности будет только повышаться. Более того, я бы сказал, что центральной фигурой в процессе формирования личности становится учитель. Поэтому, этой профессии особое внимание уделяется и на государственном уровне», - сказал Ерлан Саиров на круглом столе, который посвящен озвученному Президентом в Послании аспекту повышения социальной роли учителя.

Он также отметил, что в Послании обозначены основные моменты формирования новой роли педагогики.

«Для этого, государство выделяет определенные финансовые и организационные инвестиции. Как мы все знаем, со следующего года зарплата учителей увеличивается на 25%. Таким образом, в течение четырех лет зарплата учителей будет повышена в 2 раза, доплата за классное руководство также повышается двукратно, увеличивается период отпуска до 56 лет. Думаю, все это будет очень позитивно влиять на моральное и нравственное лицо наших учителей». – подчеркнул политолог.

Напомним, вчера с Днем учителя педагогов страны поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Согласно сложившейся традиции, были избраны номинанты для вручения почетного звания «Лучший педагог 2019 года». Почетное звание и награду в размере 1 тысяча МРП получили более 60 преподавателей со всей страны.