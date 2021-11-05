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Роль отца в семье обсудили на форуме в Шымкенте

5 Ноября 2021 18:44
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Роль отца в семье обсудили на форуме в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошел VІ Республиканский форум отцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В форуме, организованном городским акиматом совместно с Республиканским общественным объединением «Союз отцов», приняли участие делегаты из всех регионов. Представители центральных и региональных государственных органов, ответственных за семейную политику, общественных объединений, международных организаций, Духовного управления мусульман Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана, а также представители научно-экспертного сообщества обсудили вопросы развития института отцовства.

Как отметил председатель совета директоров АО «Национальный научный кардиохирургический центр», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Бексултан Туткушев, на форуме обсудили очень важный вопрос о роли отца в семье и обществе.

«На сегодняшней встрече мы обсуждаем роль отцов в семье и обществе. Благодаря Фонду ООН в области народонаселения (ЮНПФА) в Казахстане было проведено исследование – опрос. Более 2,5 тысяч человек в 14 областях и 3 городах ответили на вопросы, касающиеся отношений между мужчинами и женщинами, гендерной политики, отцовского и материнского воспитания. По результатам опроса на форуме был сделан доклад. Теперь идут 7 панельных сессий. Обсуждаются вопросы семейной политики, участия государства, места отцовского воспитания в семейной политике, и есть ли, вообще, у нас такая политика. Конечно, все вопросы сходятся к одному – это роль отца в каждой семье.

На мой взгляд, воспитание в семье, в том числе, отцовское, и школьное воспитание должны быть направлены в одну сторону. В частности, чтобы дети поменьше смотрели в свои гаджеты. Для детей государство должно обеспечить возможность заниматься спортом, об этом говорил и наш Президент Касым-Жомарт Токаев. Чтобы дети не занимались всякими нехорошими делами, они должны побольше заниматься спортом. В Казахстане в каждой пятой семье дети растут без отцов, и именно эти дети должны быть вовлечены в спорт. Потому, что, занимаясь спортом, мальчик будет находиться в мужской среде, это поможет ему в социализации», – сказал Б. Туткушев.

По его мнению, такие форумы, где обсуждаются, в том числе и результаты социологических исследований, помогут государству разобраться в ситуации и принимать при необходимости соответствующие меры.


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#Шымкент   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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