Роль неправительственных организаций в обществе имеет особую актуальность - Ляззат Калтаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева рассказала о высокой роли неправительственных организаций в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь роль неправительственных организаций или третьего сектора - представление интересов общества и отдельных людей. Если бизнес преследует своей целью извлечение прибыли, а государство регулирует все процессы в целом, то гражданское общество в лице неправительственных организаций отвечает за то, чтобы интересы даже самых маленьких групп были услышаны и учтены», - рассказала спикер.

По ее словам, деятельность неправительственных организаций охватывает различные сферы жизни общества.

«Неправительственные организации бывают самыми разными - маленькие клубы по интересам и крупные ассоциации, работающие на международном уровне. Какие-то НПО просто сами оказывают услуги своим членам (например, группы взаимопомощи помогают информацией и консультацией). Какие-то влияют на политику всего государства (например, вопросы экологии, земли, прав человека и другие)», - сказала она.

За 30 лет независимости Казахстана в республике были созданы свыше 20 тысяч неправительственных организаций. Ляззат Калтаева отметила, что НПО помогают решать очень важные вопросы, которые долгое время не решались.

«Иногда НПО могут мобилизовать общество и помочь государству решить очень важные вопросы, которые волнуют все общество, но которые без влияния НПО долго «висели» нерешенными. Поэтому роль гражданского общества и НПО, в частности, играет огромную роль в государстве и в обществе. Без сильного гражданского общества интересы простого гражданина могут быть забыты», - отметила спикер.

По словам председателя Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаевой, жителей беспокоит законопроект о бытовом насилии.

«Сейчас мы видим, как волнуется общество в отношении законопроекта о бытовом насилии. Мы видим, как одна часть НПО защищает женщин от насилия, рассказывает истории о том, что действующая система не может предотвратить трагедии. В то же время, другая часть НПО переживает, что потеряются семейные ценности, наша национальная культура, уважение старших»,- подытожила Ляззат Калтаева.

Она добавила, что НПО выступят не только катализаторами процессов, но и медиаторами, которые позволят государству разрабатывать наиболее эффективные политики и законы, защищающие права и сохраняющие баланс и развитие всего общества.

Фото: express-k.kz