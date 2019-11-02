Роль Марата Оспанова в становлении Казахстана обсудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла конференция, посвященная 70-летию государственного и общественного деятеля РК, первого председателя Мажилиса Парламента РК, профессора Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции «Роль Марата Оспанова в становлении и развитии суверенного Казахстана» приняли участие председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова, президент общественного фонда имени Марата Оспанова Бахыт Оспанова, председатель попечительского совета ОФ им. Марата Оспанова Рустем Кайдаров и другие почетные гости.

М.Оспанов 16 лет проработал в медицинском институте, был доцентом кафедры, ученым, доктором экономических наук, первым спикером Мажилиса Парламента. Скончался в возрасте 50 лет. В 2000 году мединститут был назван его именем.





В ходе конференции жена профессора Бахыт Оспанова рассказала о жизни первого председателя Мажилиса.

«17 сентября Марату Оспанову исполнилось бы 70 лет, в январе 2020 года исполнится 20 лет со дня его смерти. Примечательно, что его юбилей отмечают в вузе, где он начинал свою карьеру, и в Мажилисе, где он провел последний день своей жизни. У Марата в жизни все было символично. Он был пионером по жизни. Впервые пошел на выборы в Верховный совет 12 созыва выдвиженцем от завода Актюбрентген, где они создали клуб за перестройку и вечерами говорили о судьбе страны. Был избран, они все собрались из разных регионов, и он принимал участие в разработке всех судьбоносных законов страны - закон о Президенте, о независимости, это была кропотливая работа, работали сутками. Он был депутатом 13 созыва, одновременно председателем Налогового комитета, когда впервые создавался Налоговый кодекс, это стало его работой, он даже написал диссертацию по теме налогов и блестяще защитил ее в Москве.

Он претворял в жизнь то, чем занимался. Был первым председателем комитета по иностранному капиталу. Поднимал много вопросов по развитию парламентаризма. Принимал участие в обсуждении названия партии «Отан», создании ее гимна. В январе 1996 года стал председателем Мажилиса Парламента первого созыва», - рассказала Б.Оспанова.

По ее словам, М.Оспанов никогда не ставил высоких задач и видел себя ученым экономистом, но так сложилось, что он стал политиком.

«Он просто работал до конца, не осознавая свое положение. По приезде в Актобе как правило сначала посещал мединститут, потом давал интервью на РИКА ТВ и ездил по области по проблемным местам. М.Оспанов был замечательным семьянином и говорил: «Главное - это семья. Если в каждой семье будет порядок, будет порядок в стране», - сказала Б.Оспанова.

Стоит отметить, к 60-летию М.Оспанова был создан общественный фонд, изданы 3 книги, к 70-летнему юбилею издан альбом-книга, создан фильм. Конференция «Роль Марата Оспанова в становлении и развитии суверенного Казахстана» завершила неделю, приуроченную к юбилею профессора.











