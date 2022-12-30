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Роль Конституционного суда будет только возрастать - Азат Перуашев

30 Декабря 2022, 15:23
Роль Конституционного суда будет только возрастать - Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал работу Конституционного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках конституционной реформы усиливается статус Конституционного суда. Основное его отличие: во-первых, это не совет, а суд. Конституционный совет раньше давал свои разъяснения, оценки. А сейчас решение Конституционного суда становится обязательным. Очень важный момент: к Конституционному суду теперь могут обращаться граждане, считающие, что их конституционные права нарушены. Раньше в Конституционный совет мог обращаться только узкий перечень лиц. То есть будет совсем другая работа, другая нагрузка», - прокомментировал журналистам Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса.

«Думаю, что роль и место Конституционного суда в политической системе нашей страна будет только возрастать. Это, прежде всего, поможет отстаивать защищать гражданам свои конституционные права, гарантированные Конституцией, но с которыми не считаются суды», - объяснил мажилисмен.

Ранее Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

На пленарном заседании Сенат назначил на должность трех судей Конституционного суда. Ими стали Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева.

Кандидатуры бывшего министра юстиции Каната Мусина, известных ученых Еркина Онгарбаева и Сергея Ударцева на должность судей Конституционного суда одобрены сегодня в Мажилисе.


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