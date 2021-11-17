Роль Казахстана в мировом сообществе прокомментировал Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев прокомментировал роль Казахстана в мировом сообществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С соседними крупнейшими государствами мира, прежде всего, Россией и Китаем, а также странами Центральной Азии создан пояс добрососедства, конструктивность сотрудничества выстроена с США, Турцией, Евросоюзом, странами Европы, Востоком, Ираном, Японией, Южной Кореей и другими государствами Азии. Как вам хорошо известно, мы отказались от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала, и закрыли один из крупнейших на планете полигонов – Семипалатинский ядерный полигон, который работал на территории Казахстана на протяжении 49 лет», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Он напомнил, что в Казахстане построен банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ, чтобы страны, которые хотят использовать атом в мирных целях, не обогащали уран каждый сам по себе, а могли заимствовать это здесь.

«Этот банк позволяет любым странам обеспечить свое законное право развивать мирную атомную энергетику. Совместно с соседями по региону, у нас создана зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии. Мною учреждена премия «За мир без ядерного оружия» и «За глобальную безопасность», я имел честь дважды вручить эти премии победителям. Предприняв эти важнейшие по значимости шаги, Казахстан по праву возглавил глобальное движение за мир без ядерного оружия массового уничтожения», - заключил Елбасы.