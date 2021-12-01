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Роль Елбасы в строительстве Вооруженных сил обсудили в ведущем военном вузе РК

1 Декабря 2021 01:25
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Роль Елбасы в строительстве Вооруженных сил обсудили в ведущем военном вузе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны проведен форум, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан «Елбасы және тәуелсіздік: қуатты қауіпсіздік – қуатты Қазақстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В рамках мероприятия рассмотрены ключевые аспекты эффективной государственной деятельности Нурсултана Абишевича Назарбаева по укреплению обороноспособности страны.

«Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев оказал огромное влияние на возрождение казахстанской государственности, его общественно-политической и социально-экономической жизни», – отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

В своих выступлениях докладчики раскрыли выдающуюся роль Елбасы в формировании национальной безопасности государства, в укреплении Независимости страны и обеспечении траектории ее устойчивого и успешного развития.

Участники форума сошлись во мнении, что в современных условиях возрастает необходимость комплексного изучения личности Елбасы в военно-политическом аспекте, исследования его исторически значимой роли в обеспечении военной безопасности государства.

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#Образование   #Вузы   #Армия   #Первый Президент - Елбасы  
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