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    11:50, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Роль добровольных противопожарных формирований повысят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят повысить роль добровольных противопожарных формирований. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «МЧС в текущем году инициирован вопрос повышения роли добровольных противопожарных формирований в деле профилактики пожаров, придан официальный статус общественного объединения, с регистрацией в органах юстиции 47 добровольным противопожарным формированиям, что позволит акиматам более активно привлекать их к выполнению общественно-важных задач», - сказал Юрий Ильин.

    По словам министра, возрождение пожарного добровольчества позволит сформировать эффективный резерв МЧС и акиматов, для выполнения задач по предупреждению и тушению пожаров, особенно в сельской местности.

    В целях повышения качества пропаганды по линии пожарной безопасности и акцентирования ее на наиболее проблемных направлениях, МЧС разработан централизованный график осуществления акций в регионах.

    Начиная с апреля по август, во всех регионах Департаментами по ЧС проведено 7 масштабных акций, организовано 1 400 (1391) уроков в режиме онлайн, 1 тысяча (957) лекций, инструктажей.

    В 4-м квартале планируется еще 3 массовые акции, «Безопасность в каждый дом!», «Берегись угарного газа», «Безопасный Новый год».

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, насколько часто казахстанцы нарушают требования пожарной безопасности в домах.


    Теги:
    Правительство ДЧС МЧС Правительство РК Безопасность
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