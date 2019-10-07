Роль цифровых технологий в снижении коррупционных рисков обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась региональная конференция ОБСЕ «Роль цифровых технологий в уменьшении рисков коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие руководители антикоррупционных ведомств стран центральноазиатского региона и России. Несмотря на неоспоримые успехи в сфере противодействия коррупции, данная проблема остается актуальной для политических систем и обществ большинства стран мира.

В своем выступлении на заседании ОБСЕ председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил важность внедрения цифровых технологий и их роли в снижении коррупции.

За счет применения ИТ-инструментов обеспечиваются усиление прозрачности деятельности государственных институтов и доступ граждан к публичному финансовому управлению.

Изучив опыт передовых стран по цифровизации национальных экономик, в стране была принята госпрограмма «Цифровой Казахстан», которая состоит из пяти основных направлений: развитие человеческого капитала, создание инновационной экосистемы, переход на цифровое государство, реализация цифрового Шелкового пути, цифровизация отраслей экономики. Данные направления включают в себя 17 инициатив, в рамках которых министерствами, государственными органами и организациями реализуются 120 мероприятий.

«Проводятся работы по повышению уровня цифровой грамотности каждой категории населения, по всей республике открыта тысяча бесплатных IT-классов для детей, 686 тыс. человек обучены базовым компетенциям (мобильные навыки, работа в Интернете, безопасность, защита данных и др.), 7,8 млн обучены навыкам E-government и 765 тыс. человек обучены навыкам ведения электронной коммерции», - отметили в агентстве.

Достижение позитивного экономического эффекта невозможно без реализации четкой антикоррупционной линии действий. В этой связи важен потенциал искусственного интеллекта, блокчейн-платформ и Big data. В частности, речь идет о налогово-таможенном блоке и интегрировании бизнес-процессов бюджетного направления – а это сбор налогов, планирование бюджета, госзакупки и повышение качества госаудита и контроля.

В июле 2018 года принят закон о венчурном финансировании, в рамках которого определены нормы по венчурным инвестициям и созданы условия по упрощению визового и трудового режимов для иностранных участников Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».

Согласно рейтингу ООН, Казахстан в 2018 году вошел в топ-8 среди азиатских стран с очень высоким уровнем развития электронного правительства, заняв 39-е место из 193 государств. В свою очередь, по электронным услугам – 25-е место.

По статистике 71% всех фактически оказанных госуслуг предоставлены в электронном виде, еще 16% – в ЦОНах, то есть в 87% госуслуг исключен «человеческий фактор». Эти меры позволили значительно снизить бытовую коррупцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования ОФ «Транспаренси Казахстан», где большинство респондентов отметили снижение коррупции.

С помощью информационных технологий осуществляются и другие шаги по предотвращению коррупции. Один из таких примеров – внедрение Интерактивной карты открытых бюджетов.

По итогам конференции ОБСЕ участники приняли документ, который определяет основные направления внедрения цифровых технологий с целью уменьшения коррупционных рисков с участием ОБСЕ и международных заинтересованных сторон.