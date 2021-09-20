Роль библиотеки в сохранении культурно-исторического наследия в современном мире обсудят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 сентября в 14:00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в городе Нур-Султане (ул. Достык, 11) состоится международная конференция «Роль библиотеки в сохранении культурно-исторического наследия общества в современном мире». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие организовано Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан.

Проводимая конференция послужит информационной и научно-культурной площадкой для обсуждения учеными и общественными деятелями, директорами президентских, национальных и других крупных библиотек мира, а также специалистами библиотечной отрасли роли библиотек в сохранении исторического и культурного наследия общества в современном мире, ее гуманистической миссии в воспитании патриотизма и гражданственности. В ходе конференции будут затронуты вопросы развития библиотек в эпоху цифровизации и новых глобальных вызовов, состоится обмен опытом применения эффективных форм информационного обслуживания.

В обсуждении примут участие директор Библиотеки Елбасы Б.Б. Темирболат, генеральный директор Российской государственной библиотеки В.В. Дуда, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино П.Л. Кузьмин, директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Е.Д. Жабко, руководитель филиала Департамента внешних связей Турции Токай Эбру, директоры библиотек Казахстана, США, России, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, Исламской Республики Египет, Турции, Германии, Чехии, Словакии, Кореи, отечественные и иностранные деятели культуры, писатели, поэты и др.