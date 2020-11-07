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Роль библиотек нового формата обсудили в Нур-Султане

7 Ноября 2020 14:08
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Роль библиотек нового формата обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке РК совместно с библиотеками Казахстана прошел круглый стол на тему: «Новый облик современной библиотеки - новый формат формирования культуры чтения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК.

«Тема нашего круглого стола очень актуальна. В докладе Главы государства Касым-Жомарта Токаева на IV заседании Национального совета общественного доверия подчеркивается, что библиотеки должны отвечать современным требованиям, не утрачивая просветительской роли. Также он отметил особую роль библиотек в деле формирования культуры чтения подрастающему поколению, развития читательской грамотности», - сказала в ходе круглого стола директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Кумис Сеитова.


Открытие коворкинг-центров для молодежи было выполнено по поручению Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаева в рамках работы по модернизации партии. Стоит отметить, что в преддверии прошлогоднего Года молодежи в библиотеках всех регионов страны были открыты молодежные коворкинг-центры.

«В настоящее время все библиотеки Казахстана должны объединяться, и мы все должны показать прорыв. Глава государства доверился нам. Чтобы оправдать это доверие, необходимо, прежде всего, повысить желание молодежи читать книги. Очевидно, что молодежные коворкинг-центры являются одним из инструментов повышения интереса молодежи к науке и образованию», - прокомментировала директор Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева.

Коворкинг-центры - коллективная офисная деятельность, позволяющая осуществлять работу молодежных организаций. Их основная цель - создание условий для молодежи в различных библиотеках, повышение их интереса к науке и образованию. Здесь в рамках социальных проектов молодые люди смогут проводить мероприятия различного формата, получать консультации, обсуждать идеи.


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#Нур-Султан   #Образование   #Культура   #Нур Отан   #Молодежь  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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