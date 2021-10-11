Роль Алашорды в истории региона обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла конференция с участием ведущих ученых о роли Алашорды в истории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная научно-теоретическая конференция «Солтүстік Қазақстан және Алаш құндылығы» проходила в селе Пресновке Жамбылского района в рамках 30-летия Независимости РК и исполнения Указа Главы государства «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».

В ней приняли участие автор Государственного Герба РК, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Жандарбек Мәлібекұлы, государственный и общественный деятель, академик Академии наук Высшей школы РК, доктор исторических наук, профессор Өмірзақ Озғанбай, экс-депутат Мажилиса Парламента РК, генерал-лейтенант, доктор исторических наук, профессор Абай Тасбулатов, председатель представительства Международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге, лауреат республиканского конкурса «Тіл жанашыры» (РФ) Сауле Таикешева, директор научно-исследовательского центра при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор Мәмбет Қойгелдиев, президент республиканского общественного фонда «Қаһармандар», заслуженный деятель РК, член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, кандидат юридических наук Сабыр Қасымов, доктор исторических наук, профессор Виктор Козодой (РФ), проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор Диқан Қамзабекұлы, профессор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева, академик Академии наук Высшей школы РК, кандидат филологических наук Зарқын Тайшыбай и другие ученые.

Именно в Жамбылском районе в 1918 году, в поселении известного казахского мецената Әлти би, состоялось историческое собрание алашордынцев во главе с членом Центрального комитета Алашорды Міржақып Дулатұлы. На том собрании присутствовали Ережеп Итбаев, Айдархан Тұрлыбаев из Омского областного комитета Алашорды, члены Петропавловского уездного комитета Алашорды - Салмақбай Күсемісов, Жұмағали Тілеулин, представитель Кокшетауского уездного комитета Ерқосай Мұқышев - всего более ста алашордынцев.

Открывая конференцию, заместитель акима СКО Гани Ныгыметов подчеркнул, что «долг сегодняшних поколений полностью реабилитировать тех, кто в свое время оказались жертвами советской тоталитарной административно-командной системы. В числе таких невинных жертв - трагическая судьба деятелей Алаш».

«Алашское движение - одна из ярчайших страниц истории нашего Отечества. Великое мужество, стремление к независимости, высокие идеалы самоотверженного служения своему народу являются особым примером для всех нас. Наш общий долг донести до нынешних и будущих поколений историческую роль таких великих личностей, как деятели Алаш», – отметил Г. Ныгыметов.

В ходе международной конференции обсуждались вопросы сохранения территориальной целостности государства, научные изыскания о наследии великих личностей в отечественной истории, об исторической и созидательной роли деятелей Алашорды на пути достижения независимости и укрепления государственности Казахстана.