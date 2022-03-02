Роль аксакалов в казахстанском обществе отметил Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин направил письмо участникам I республиканского форума аксакалов «Старейшины – достояние страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своей речи Госсекретарь отметил, что испокон веков народ Казахстана уважал аксакалов, прислушивался к их мудрости и слову. В самые трудные времена старейшины направляли людей, в мирное время – объединяли народ и участвовали в воспитании подрастающего поколения.

«Эти традиции находят свое продолжение и в настоящее время. Роль института аксакалов в казахском обществе особенная. Наставнические слова старейшин должны призвать страну к единству и миру и служить целостности государства. Поэтому я считаю, что сегодняшний форум, инициированный ДУМК (Духовным управлением мусульман Казахстана), имеет высокую значимость», — процитировал Ерлана Карина заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК Ержан Байтлес.

По словам Е. Карина, единство страны особенно важно в то время, когда мир находится в смятении, сталкивается с различными конфликтами между государствами, политическими и экономическими кризисами.

«Трагедия января в начале года также показала необходимость по-новому взглянуть на жизнь и сделать определенные выводы. В связи с этим, самым важным для современного общества является целостность страны и благополучие народа. По инициативе Президента проводится большая работа по улучшению благосостояния граждан, а также политической и экономической ситуации в стране. Реализовать эти инициативы мы можем только будучи в единстве», - добавил Госсекретарь.

Он подчеркнул весомый вклад в становление независимого Казахстана аксакалов, присутствовавших на встрече. По его мнению, их жизненный опыт и знания помогут в воспитании патриотичного, гражданского общества.

Напомним, сегодня в столице Казахстана прошел I республиканский форум аксакалов «Старейшины – достояние страны».



