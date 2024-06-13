Рога сайги пытались провезти через Хоргос

12 июня на таможенном посту «МЦПС-Хоргос» по области Жетысу у водителя большегруза марки FAW, следовавшего на территорию МЦПС КНР, под капотом выявили 112 рогов сайги, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в КГД РК, в настоящее время проводятся процессуальные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, указанное автотранспортное средство помещено на СВХ «ILS».

Ответственность за данное деяние предусмотрено по статье 339-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов».

Отмечается, что «МЦПС-Хоргос» возобновил функционирование с 24 апреля 2023 года. Со дня открытия в результате проведенных мероприятий таможенными органами выявлено 800 фактов нарушений таможенного законодательства, рассмотрено 136 административных дел, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге.