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    09:45, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Рога сайги пытались провезти через Хоргос

    Рога сайги пытались провезти через Хоргос
    Фото: КГД

    12 июня на таможенном посту «МЦПС-Хоргос» по области Жетысу у водителя большегруза марки FAW, следовавшего на территорию МЦПС КНР, под капотом выявили 112 рогов сайги, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в КГД РК, в настоящее время проводятся процессуальные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, указанное автотранспортное средство помещено на СВХ «ILS».

    Ответственность за данное деяние предусмотрено по статье 339-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов».

    Отмечается, что «МЦПС-Хоргос» возобновил функционирование с 24 апреля 2023 года. Со дня открытия в результате проведенных мероприятий таможенными органами выявлено 800 фактов нарушений таможенного законодательства, рассмотрено 136 административных дел, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге.

    Теги:
    Отстрел сайгаков в Казахстане КГД КНР Сайгак Граница
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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