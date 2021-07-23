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Рога сайги обнаружили в Аркалыке
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Группа природоохранной полиции города Аркалыка при патрулировании отделенных крестьянских хозяйств обнаружила рога сайги на территории степной фазенды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Пара рогов были спрятаны под бетонными плитами. Один из пастухов рассказал, что нашел рога сайги в поле.
«Его показания проверяются в рамках начатого досудебного расследования, предусмотренного статьей 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» - , прокомментировали в полиции.
Пастух пояснил, что планировал сделать из находки сувенир.
«Как известно, данная территория, является ареолом обитания бетпакдалинской сайги, популяция которой сокращается. С начала года природоохранной полицией выявлено три таких факта и три факта незаконной охоты», - подытожили в ведомстве.
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