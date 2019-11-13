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Рога сайги на сумму свыше 242 млн тенге пытался вывезти россиянин

13 Ноября 2019 15:45
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Рога сайги на сумму свыше 242 млн тенге пытался вывезти россиянин

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Рога сайги на сумму свыше 242 млн тенге пытался вывезти россиянин из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

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«Сегодня, около 7 часов утра в пункте пропуска «Аксай» на участке Уральского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины «Рено», следовавшей из РК в РФ под управлением гражданина РФ, 1983 г.р, в багажном отсеке обнаружены свежеспиленные рога сайги в количестве 128 штук общим весом около 29 кг (предварительная оценочная стоимость 242 400 000 тг)», – говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Бурлинского ОП для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».





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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Пограничники,
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